الأزهر يرد على النائب العام فى مسألة الحكم الشرعى للختان

أرسل الدكتور أحمد الطيب خطابًا إلى النائب العام بشأن الحكم الشرعي في ختان الإناث، وذلك بعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها.ونص الخطاب الموجه للنيابة العامة: "معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أدعوا الله أن يوفقكم للعمل على حماية العدل والشرع في مصرنا العزيزة، مع تمنياتي لكم بموفور الصحة والعافية، وبالإشارة إلى الاتصال التليفوني بشأن طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث؛ يسرني أن أرسل إليكم رأي مجمع البحوث الإسلامية في هذا الشأن".وتضمن الخطاب أنه لقد تبين للأزهر الشريف، من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم، أن للختان أضرارا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره.وبناء عليه قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وبعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية الصحيحة، وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبرير 2008، أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفق ما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الآونة الأخيرة.وحيث استقر الرأي الشرعي والطبي أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، فإنه بذلك يكون محظورا ويكون إيقاع العقاب على من يزاوله أمرا جائزا شرعا.