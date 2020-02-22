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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نجم يوتيوب الشهير «بيو دي باي» يعود إلى منصته

السبت 22/فبراير/2020 - 03:56 م
بيو دي باي
بيو دي باي
وكالات
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عاد نجم موقع "يوتيوب"، السويدي الشهير "بيو دي باي"، إلى تقديم مقاطعه المصورة مجددا بعدما أعلن فترة ابتعاد عن الموقع الإلكتروني استمرت شهرا.

وقال "اليوتيوبر"، واسمه الحقيقي فليكس كيلبرج: ها قد عدت. بعد استراحة طويلة، استمرت شهرا.. لقد عدت، وذلك في مقطع مصور نشره مساء أمس الجمعة، وحصل بالفعل على ستة ملايين مشاهدة تقريبا بحلول منتصف نهار السبت.

وكان النجم السويدي، أعلن في منتصف ديسمبر أنه سوف يتغيب عن المنصة الإلكترونية لفترة غير محددة.

وقال بيو دي باي: لم أفعل الكثير.. ولكنها كانت فترة لطيفة حقا، مشيرا إلى أن فترة الانقطاع كانت ضرورية حتما رغم أنه افتقد إعداد فيديوهات كثيرا.

وأضاف: أنه يعتزم إجراء بعض التغييرات الصغيرة على عمله، وأنه لن يجبر نفسه على إعداد مقاطع مصورة يوميا مثلما كان يفعل على مدار العشر سنوات الماضية.

وأصبح كيلبرج، أحد أشهر "اليوتيوبر" الناجحين في العالم على مدار العقد الماضي، وفي عام 2019، أصبح أول فرد لديه أكثر من 100 مليون مشترك في قناته، وقد زاد الرقم منذ ذلك الحين إلى 103 ملايين شخص.

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