بعد مقتل جنود أتراك.. أردوغان يكابر: وجودنا فى ليبيا ليس مغامرة

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن جنود بلاده وما يسمى بالجيش الوطني السوري الحر المعارض، يحاربون في ليبيا قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في ليبيا، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.وأضاف أردوغان، في كلمة له بمدينة إزمير: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر".وأكد الرئيس التركي أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا "ليست مغامرة" ولا "خيارًا عبثيًا"، مردفًا أنه "إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا".كانت قد أعلنت مصادر عسكرية ليبية، السبت، مقتل 3 عسكريين أتراك ومترجم سوري بقصف الجيش الليبي لميناء طرابلس.وكشفت المصادر الليبية، أن الأتراك القتلى بطرابلس من رتب عالية وتم نقل جثثهم إلى أنقرة فجرًا، بحسب ما نقلته العربية.