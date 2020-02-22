«قلوبنا اتخلعت».. مظاهرة فى حب مجدي يعقوب على «تويتر»

مجدى يعقوب

فخرهم لتكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، حيث قلد الدكتور مجدى يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى لجهوده وإنجازاته الانسانية والطبية.



مجدى يعقوب

وشارك أحد رواد موقع تويتر فيديو له اثناء سقوطه معلقا:" لحظه سقوط العملاق مجدي يعقوب ووقف ف ثانيةً في شموخ الهرم..العملاق دا بيلف يلم تبرعات عشان مركز القلب ف مصر عشان يعالج اهلي واهلك واي حد في مصر بالرغم انه يقدر يقعد ملك في بيته..العملاق دا يستحق التحية ودعواتنا له بالصحة وطول العمر".

مجدى يعقوب

وقالت عبير حمدي:" وحين سقط مجدي يعقوب علي المسرح..سقطت معةُ قلوب ملايين المصريين.. Black heart..القديس امير ومفرح القلوب..الله يحفظك ويبارك بعمرك".

واستمرت التعليقات الداعمة ليعقوب:" تويتة فى حب الدكتور مجدى يعقوب انت اكتر حاجه مبهجه بجد ونفتخر بيها"، وقالت غادة خليفة:" وقع ووقع قلب الناس كلها معاه Broken heart..الله يحفظك ويكرمك زي ما كرمت كتير".

مجدى يعقوب