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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«قلوبنا اتخلعت».. مظاهرة فى حب مجدي يعقوب على «تويتر»

السبت 22/فبراير/2020 - 03:54 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
إيمان ماهر
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مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
فخرهم لتكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، حيث قلد الدكتور مجدى يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى لجهوده وإنجازاته الانسانية والطبية.
مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
وشارك أحد رواد موقع تويتر فيديو له اثناء سقوطه معلقا:" لحظه سقوط العملاق مجدي يعقوب ووقف ف ثانيةً في شموخ الهرم..العملاق دا بيلف يلم تبرعات عشان مركز القلب ف مصر عشان يعالج اهلي واهلك واي حد في مصر بالرغم انه يقدر يقعد ملك في بيته..العملاق دا يستحق التحية ودعواتنا له بالصحة وطول العمر".
مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
وقالت عبير حمدي:" وحين سقط مجدي يعقوب علي المسرح..سقطت معةُ قلوب ملايين المصريين.. Black heart..القديس امير ومفرح القلوب..الله يحفظك ويبارك بعمرك".
واستمرت التعليقات الداعمة ليعقوب:" تويتة فى حب الدكتور مجدى يعقوب انت اكتر حاجه مبهجه بجد ونفتخر بيها"، وقالت غادة خليفة:" وقع ووقع قلب الناس كلها معاه Broken heart..الله يحفظك ويكرمك زي ما كرمت كتير".
مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
وغرد محمد سراج:" الطبيب البروفيسور د مجدي يعقوب حبيب قلوب المصريين ربنا يبارك فيك ويعطيك طول العمر وكل مصري فخور بك".

وتابع مغردون:" وسط دوشة ماتش امبارح كان العالم الجليل دكتور مجدي يعقوب بيتكرم وقع وطبعا الناس قلوبها اتخلعت وقام واتكرم ورفع راسنا..

"كلنا بنهتم بالكورة انا اولكوا بس دة راجل عالم مصري وجراح اضاف كتير للطب ولنفسه ولبلده ولينا واختار يعيش هنا وسط ما كان ممكن يعيش ف احسن حته ف العالم..!".

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