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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي

السبت 22/فبراير/2020 - 03:22 م
جولة منفلوط
جولة منفلوط
أسيوط – محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، مبنى مستشفى منفلوط النموذجي، والذى يجرى إنشائه بنسبة تنفيذ بلغت 45% ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة منفلوط، وفاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية.

وتفقد محافظ أسيوط مبنى المستشفى واستمع إلى معدلات التنفيذ به، مشيرًا إلى خطة الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات وتزويدها بالاطباء والكفاءات في مختلف التخصصات لتحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وخدمة القرى والمراكز المجاورة، معلنًا قرب استكمال الأعمال بالمستشفى الجديد طبقًا لخطة الدولة.

كما تفقد المبنى المجاور للمستشفى وغير المستغل، موجهًا بضرورة وضع دراسة عاجلة لإمكانية استغلاله في القطاع الصحي بالمركز.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى أبوتيج النموذجي، وجاري تجهيزه بأحدث المعدات والاجهزة الطبية تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، على أن يتم البدء في استكمال أعمال مستشفى منفلوط النموذجي وفقًا للخطة الزمنية ثم استكمال أعمال باقي المستشفيات المركزية بالمراكز.

وأشار إلى أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

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