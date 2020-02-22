عاشور ينكر دور رجائى عطية فى الدفاع عنه بقضية التعليم المفتوح

رد سامح عاشور، نقيب المحامين، على ما ذكره المحامي رجائي عطية بشأن دوره في الحكم بالبراءة عليه في قضية التعليم المفتوح بعد كتابته مذكرة الدفاع عنه وتقديمها للمحاكمة.وقال عاشور، خلال كلمته أمام محامي أسيوط، إن الأمر ليس بهذه الصورة، والسبب في الحكم بالبراءة هو دعم المحامين وحضورهم الحاشد أمام المحكمة، وليس بسبب مذكرات أو دفاع شخص بعينه.وشدد: لن نتهاون في ملف التعليم المفتوح فهم لم يدرسوا المحاماة كما درس المحامون خريجو كليات الحقوق، ومعركة النقابة ضد خريجي التعليم المفتوح معركة مقدسة لحماية النقابة ومنع هدمها.وأشار إلى أن زيادة المعاشات الأخيرة هي مرحلة أولى، وسوف نحرص على توفير زيادة أخرى، سواء في المعاشات أو العلاج بعد دراسة دقيقة من الخبير الاكتواري.