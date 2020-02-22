حقيقة اندلاع حريق بديوان عام الإسماعيلية

نفى أحمد اليماني المتحدث الرسمي باسم محافظة الإسماعيلية، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر" حول اندلاع حريق بديوان عام المحافظة في صباح اليوم السبت.وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات صور ادعوا خلالها أنها لحريق في ديوان عام محافظة الإسماعيلية واندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من المادة دون أي إصابات، وذلك حسبما ذكر النشطاء.وأكد اليماني أن ما يتردد غير صحيح وعارٍ تمامًا عن الصحة، حيث لم تندلع أي حرائق أو أشياء مشابهة بالديوان، مشيرا إلى أن ما يتردد غرضه نشر شائعات كاذبة لزعزعة الوضع العام.