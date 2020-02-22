«تربية المنيا» تكرم الطلاب المتميزين بمشروع محو الأمية (صور)



كرم الدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية بجامعة المنيا، الطلاب المتميزين الذين تمكنوا من تعليم عدد من الأميين واجتيازهم اختبارات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بعدد يزيد عن 10، اليوم السبت.



جاء ذلك خلال ندوة جديدة بالجامعة، ضمن ندواتها التعريفية بمشروع محو الأمية، التي تعقدها لطلابها خلال الفصول الدراسية للعام الجامعي الحالي، وذلك بالتعاون مع وحدات محو الأمية بالكليات المنوط بها تنفيذ المشروع، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع المنيا. كرم الدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية بجامعة المنيا، الطلاب المتميزين الذين تمكنوا من تعليم عدد من الأميين واجتيازهم اختبارات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بعدد يزيد عن 10، اليوم السبت.جاء ذلك خلال ندوة جديدة بالجامعة، ضمن ندواتها التعريفية بمشروع محو الأمية، التي تعقدها لطلابها خلال الفصول الدراسية للعام الجامعي الحالي، وذلك بالتعاون مع وحدات محو الأمية بالكليات المنوط بها تنفيذ المشروع، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع المنيا.

تربية المنيا

وعقدت كلية التربية بجامعة المنيا، أولى ندواتها التعريفية خلال الفصل الدراسي الثاني وذلك بعنوان "محو الأمية مسئولية - واجب وطني" برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، وذلك بهدف تعريف الطلاب بالمشروع، وتشجيعهم علي المشاركة به، وشرح الإجراءات والقواعد التي يجب أن يتبعها الطلاب للاشتراك، وتذليل الصعاب أمامهم والتسهيل عليهم لتعليم الأميين المُكلفين بهم.

تربية المنيا

حضر فعاليات الندوة، عميد الكلية، والدكتورة أسماء محمد عبد الحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بليغ حمدي إسماعيل منسق مشروع محو الأمية بالجامعة، والدكتور هناء عبد الحميد محمد منسق مشروع محو الأمية بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

تربية المنيا

واستعرض الدكتور "عبد الواحد"، محاور الندوة التعريفية التي دارت حول مشروع محو الأمية الذي يعد شرطًا أساسيًا لتخرج طلاب الكلية، موضحًا كيفية تحقيق أقصى استفادة للطالب والمجتمع المحيط به من خلال المشروع، وذلك إدراكا من إدارة الجامعة لأهميته الحيوية، باعتباره واجبًا قوميًا يجب اتخاذ جميع الآليات للقضاء عليه.

تربية المنيا

كما قامت الدكتورة هناء عبد الحميد، والدكتور وائل صلاح السويفي، وأحمد علي أحمد مدير هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، خلال الندوة بتقديم شرح مبسط عن المشروع لطلاب التربية.

تربية المنيا

وسلط الدكتور بليغ حمدي، الضوء على ماهية المشروع، ودوره الإيجابي في محو أمية مواطني المحافظة، وتعريف الطلاب بالخدمات التي توفرها الجامعة للتسهيل عليهم لتوفير المستهدفين وتدريبهم ومحو أميتهم؛ وذلك بتوفير قواعد بيانات لهم وتعميمها بالكيات، وتقديم مكافآت للطلاب في حالة اجتياز الأميين لاختبارات الهيئة، إلى جانب عرض استراتيجية مقترحة لتدريس مهارات القراءة لمساعدة الطلاب على التدريس للأميين، وتقديم تطلعات ومقترحات لعلاج مشكلات الأمية في الشرق الأوسط ومصر.

تربية المنيا

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش وتلقي المقترحات لطلاب الكلية لخلق أساليب جديدة تساهم في تطوير منظومة محو الأمية بالمحافظة، واستحداث طرق وآليات جديدة للتدريس.