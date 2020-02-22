«سياحة النواب» تبحث استئناف الطيران إلى الصين الاثنين

كشف النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن عقد اجتماع، الاثنين المقبل، مع مسؤلي الطيران المدني والحجر الصحي، لمناقشة استئناف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى الصين، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس بخط سير "القاهرة- بكين– جوانزو" والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، اعتبارا من 27 فبراير الجاري، وفق ما أعلنت الشركة.وأضاف صدقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا أخر يوم الثلاثاء مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد عنبة وزير الطيران المدني، لاستبيان رأيهم حول القرار قبل الإعلان عن رأي اللجنة، حتى تستوفى جميع الجهات المعنية.وعلقت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى المدن الصينية، بداية من شهر فبراير الجاري، بعد انتشار فيروس "كورونا"، المعروف بـ"الفيروس القاتل " والذي أودى بحياة المئات وتسبب في إصابة الآلاف على مستوى العالم.