«عين شمس» تطلق قافلة طبية لإجراء 250 عملية جراحية في مالي

انطلقت، اليوم، قافلة طبية تنظمها جامعة عين شمس، إلى مدينة "باماكو" بدولة مالي، بالتعاون مع المركز الاستوائي الإفريقي لطب العيون "أيوتا"، اتساقا مع سياسة الدولة في العودة إلى التعاون مع الدول الإفريقية، واستكمالا لريادة جامعة عين شمس إفريقيا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والسفير كريم أمين من الوكالة المصرية للشراكة والتنمية بوزارة الخارجية.وأشار الدكتور شريف علوان، أستاذ ورئيس قسم العيون بطب عين شمس، إلى أن القافلة الطبية التي تستمر من 22 حتى 28 من فبراير الجاري، تضم فريق طبي من أعضاء هيئة تدريس من كلية الطب بجامعة عين شمس، هم الدكتور شريف علوان، الدكتور أيمن جعفر، الدكتور أحمد بيومي، الدكتور نور الدين حسين.وأضاف، أن القافلة ستجري حوالي 250 عملية جراحية بالمجان لغير القادرين والفقراء بدولة مالي، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات لطلاب مرحلة الدراسات العليا.وأوضح، أن وزارة الخارجية ستتحمل 80% من تكاليف القافلة سواء الانتقالات أو المعدات والمستلزمات الطبية كـ"عدسات للزرع والمحاليل اللازمة لها والمشارط المستخدمة"، كما ستتولى الجامعة توفير كافة مستلزمات التخدير.