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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

البرنامج الثقافي الكامل لـ«مسقط الدولي للكتاب»

السبت 22/فبراير/2020 - 03:08 م
مسقط الدولي للكتاب
مسقط الدولي للكتاب
آلاء حسن
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تنطلق اليوم السبت، الدورة الـ25 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ومن المقرر أن يستمر حتى 2 مارس المقبل.

ويعد السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور هو الشخصية المحورية في برنامج المعرض الثقافي لهذا العام، وذلك وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، ويبلغ إجمالي دور النشر المشاركة بالمعرض 946، منها 676 دار نشر بشكل مباشر من 32 دولة و270 دار نشر عن طريق التوكيلات، وهناك زيادة في عدد المشاركين عن الدورة السابقة بمعدل 64 مشاركًا وزيادة فى عدد الأجنحة بواقع 184 جناحًا».

كما تحل محافظة مسندم فى أقصى شمال سلطنة عمان «ضيف شرف» تلك الدورة، وسيقدم المعرض فى هذه الدورة 25 مبادرة جديدة فى الفكر والثقافة على أن يعلن في حفل الختام أفضل خمس مبادرات ستتم رعايتها على مدى عام كامل.

وينشر «الدستور» الجدول الكامل للفعاليات التي من المقرر انطلاقها ابتداءً من الغد: للاطلاع علي الجدول اضعط هنا

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