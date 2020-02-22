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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القاضى»: الثلاثاء غرة رجب فلكيًا

السبت 22/فبراير/2020 - 03:08 م
غرة رجب فلكيًا
غرة رجب فلكيًا
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قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1441، ستوافق يوم الثلاثاء المقبل حسابيا، وأن طول الشهر سيكون 29 يوما، طبقا لما توصل إليه علماء الفلك بالمعهد خلال حساباتهم العلمية الدقيقة المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف القاضي- في تصريح اليوم السبت- أن هلال شهر رجب سيولد في تمام الساعة 5.32 مساء غد، الأحد، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وهو يوم الرؤية، أي أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد، قبل غروب شمس ذلك اليوم في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقة و13 دقيقة، وبهذا لن تثبت رؤيته عند استطلاعه شرعيا وعليه فإن يوم بعد غد، الإثنين، سيكون المتمم لشهر جمادى الآخرة الحالي.

وأشار رئيس المعهد أن ذلك يرجع إلى أن الهلال سيكون في كل من مكة المكرمة والقاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، وسائر العواصم والمدن العربية والإسلامية تحت الأفق، منوها إلى أن الهلال سيكون قد ولد قبل غروب الشمس فقط في كل من داكار ونواكشوط ولاجوس ومقديشو، موضحًا أنه في العاصمة السنغالية داكار سيغرب الهلال بعد غروب الشمس بـ 6 دقائق، وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط سيغرب الهلال بعد غروب الشمس بـ4 دقائق، وفي العاصمة النيجيرية لاجوس سيغرب الهلال بعد غروب الشمس بـ5 دقائق، وفي مقديشو بالصومال سيغرب الهلال بعد غروب الشمس بدقيقتين.

وأوضح أنه نظرا لأنه يمكن الاستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهلال الجديد للاستدلال عليه على صفحة السماء يوم الرؤية، فإن علماء الفلك بالمعهد أشاروا إلى وجود كواكب عطارد ونبتون شمالا فوق مستوى الأفق، فيما يكون كوكبي الزهرة وأورانوس في أقصى شمال الهلال الجديد، لافتًا إلى أن هلال شهر رجب سيتم تربيعه الأول يوم 2 مارس المقبل، فيما يكتمل هلاله بدرا في يوم 9 مارس، وسيصل إلى تربيعه الأخير في 17 مارس المقبل.

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