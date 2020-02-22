«القاهرة» تتخلص من 100 طن مخلفات خلف حديقة بالزيتون (صور)

قال اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، إنه تم الانتهاء من مخلفات تصل لـ 100 طن من القمامة والرتش والمخلفات خلف حديقة بن سندر.وأوضح بهحت، لـ"الدستور"، أن التراكمات خلف حديقة "ابن سندر" جاءت، بسبب أنها كانت مقلبا تابعا لمصر الجديدة والأهالي قاموا بإلقاء الرتش وتراكم أتلال منها.وأكد رئيس حي الزيتون، أن الأعمال جاءت في إطار الجهود المبذولة لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، وتنفيذا لتوجيهات السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بشأن المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع المخلفات، جاري المتابعة المستمرة حتى يظهر حي الزيتون بالمظهر الذي يليق به.