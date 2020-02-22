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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على 9 متهمين بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» 12 أبريل

السبت 22/فبراير/2020 - 03:06 م
حرق كنيسة كفر حكيم
حرق كنيسة كفر حكيم
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز الحكم على 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 12 أبريل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين: رأفت زكي وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيى عتريس أحمد، وحسام الدين محمود السيد، وأشرف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي، وصبحي ربيع عبد العال حسن.

والجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت النيابة العامة اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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