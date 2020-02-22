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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سامح عاشور: محاسبة مجلس النقابة تتم على إنجازاته

السبت 22/فبراير/2020 - 03:05 م
المحامي سامح عاشور
المحامي سامح عاشور
محمد جعفر
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قال المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين، إن أصعب الحوار هو الحوار مع المحامين، ومصدر الصعوبة أن المحامي يدقق ويمحص، ولا يمكن أن يقبل الحديث على علّاته، أو يسلم بالأوراق من أول قراءة أو دلالة.

وأضاف في كلمته بمؤتمر للمحامين بأسيوط، أنه في كل مرحلة انتخابية يثور الجدل وبشكل انفعالي في طرح قضايا بديهية، كأنها تسمح لأول مرة، بالرغم من التطرق إليها منذ 2015.

وتابع: "نناقش بديهيات ومجلس النقابة الحالي تتم محاسبته على ما أنجزه، وتحول الإنجاز إلى إهمال، وفوجئت بالحديث عن أن تعديل قانون المحاماة لم يسمع به أحد، على الرغم من طرح الأمر للنقاش والدراسة قبل الموافقة عليه في البرلمان".

وشدد: أعز ما بذلته من جهد كان تعديلات قانون المحامين الأخيرة، لأنني ابتغيت فيه صالح المحاماة، ولا يجوز فرض أجندة انتخابية لأحد علينا.

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