ضبط 100 طن سلع غذائية فاسدة بالغربية

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، من ضبط 10 أطنان و412 كيلو جرام، سلع غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، مطروحة للبيع بالمراكز والمدن.كان الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تلقى تقريرا اليوم السبت، من الشناوى نجم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، يتضمن بتشكيل لجنة للمرور علي أماكن تداول الأغذية بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط ١٠ طن و٤١٢ كيلو جرام مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما شمل التقرير، سحب العينات اللازمة من المضبوطات، والتحفظ عليها، وقيدت محاضر لأصحاب المضبوطات بالشرطة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.