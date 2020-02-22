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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح ملتقى التعريف بفرص العمل لخريجي «طب عين شمس»

السبت 22/فبراير/2020 - 03:01 م
طب عين شمس
طب عين شمس
إسراء جمال
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افتتح الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس،اليوم ملتقى التعريف بفرص العمل لخريجي كلية الطب جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة دينا نبية كامل رئيس رابطة الخريجيين، والدكتور عادل عبد المقصود مدير الشئون الطبية لمستشفيات الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، إن الهدف العام والأساسي من الملتقى تقديم ما هو أفضل وداعم من حيث التدريب وإتاحة فرص عمل من قبل وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص لطلاب الامتياز والخريجيين من الكلية في جميع المجالات المختلفة.

وأشارت وكيل الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس، إلى فتح الآفاق في المجالات والتخصصات المختلفة أمام الأطباء وذلك لأنهم أمل مصر في المستقبل، يجب علي الطبيب العمل والتعب علي ذاته لمعرفة ما هو جديد في مجال التطوير والتقدم الطبي، ويمكن التواصل بملتقيات التعريف المختلفة من خلال رابطة الخريجيين.

شارك بافتتاح الملتقى اللواء طبيب أحمد ناصر، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، والأستاذ دكتورة عبد السلام شلبي، مساعد الأمين للزمالة المصرية، والدكتور أحمد نصر الدين مدير وحدة شؤون مقدمي الخدمة الطبية، مكتب وزير الصحة وعضو اللجنة المركزية لمشروع تطوير نظام التدريب الطبي، والدكتور حازم عبد المحسن مدير مستشفي وادي النيل وا.د محمد إبراهيم رئيس المجلس الطبي لمجموعة مستشفيات كليوباترا وا.د هاني فيكتور مدير مستشفي كليوباترا وا.د مجمدي بسيوني مدير مستشفي السعودي الالماني، ولفيف من الأساتذة والأطباء وطلاب امتياز عام 2018-2019.
طب عين شمس
طب عين شمس
طب عين شمس
طب عين شمس

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