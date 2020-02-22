دورة تدريبية في مهنة ميكانيكا السيارات بـ«قوى عاملة دمياط»

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، عن عقد دورة تدريبية في مهنة ميكانيكا السيارات للشباب "ذكور"، بمركز التدريب المهني بمدينة دمياط الجديدة، وتحت رعاية الدكتور منال عوض محافظ دمياط.ويحصل المتدرب على شهادة في نهاية الدورة تمكنه من العمل بها في هذا المجال، كما يمنح بدل انتقال شهريا، وتصل مدة الدورة ثلاثة أشهر تدريب تحويلي.ويتوافر بمركز تدريب دمياط الجديدة أحدث المعدات والأجهزة، كما يتم التدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذا المهن.وللحصول على الدورة، يجب تقديم عدة مستندات منها "صورة المؤهل إن وجد، صورة شخصية، صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي".