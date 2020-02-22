14 مصابًا جديدًا بـ«كورونا» فى اليابان

أكد مسئولون حكوميون يابانيون، وجود 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، في الوقت الذي تبذل فيه سلطات الصحة العامة جهودًا لاحتواء الوباء العالمي.وتواجه الحكومة اليابانية، تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت تفعل ما يكفي لوقف انتشار الفيروس، بينما تستعد طوكيو لاستضافة الألعاب الأوليمبية في صيف 2020 في يوليو.وتأكدت إصابة ما يزيد على 100 شخص في اليابان بالمرض الشبيه بالإنفلونزا، والذي أودى بحياة أكثر من 2300 شخص في بر الصين الرئيسي، حيث ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.وفضلًا عن ذلك، أصيب أكثر من 600 شخص على متن السفينة السياحية برنسيس دايموند التي خضعت للحجر الصحي قبالة يوكوهاما، لما يزيد على أسبوعين.وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الركاب الذين لم يصابوا بالمرض استمروا في مغادرة السفينة، اليوم السبت، لكن حالة عدم اليقين مرتفعة بسبب المخاوف من أن إجراءات الحجر الصحي على هذه السفينة لم تكن كافية.ومن بين الحالات الجديدة المُبلغ عنها، اليوم السبت، كانت ثماني حالات في هوكايدو، وفقًا لموقع حكومة المنطقة على الإنترنت، واثنان في ولاية تشيبا وحالة في طوكيو، وأخرى في منطقة واكاياما بغرب اليابان.وجرى تأكيد إصابة حالتين أخريين، لرجل في الستينات من عمره وآخر في الخمسينات، في منطقة كوماموتو بجنوب البلاد.