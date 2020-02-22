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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوليا ليست الأولى.. نساء من أصول عربية فى البيت الأبيض

السبت 22/فبراير/2020 - 02:53 م
جوليا نشيوات
جوليا نشيوات
مروة عنبر
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لم تكن جوليا نشيوات ذات الأصول العربية الأردنية، السيدة الأولي العربية التي تدخل البيت الأبيض.

وأصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرارا بتعيين جوليا نشيوات (أمريكية من أصل أردني)، وتحديدًا من مدينة السلط وسط الأردن، مستشارة جديدة له للأمن الداخلي.

دينا حبيب

سيدة من أصول مصرية اختارها الرئيس الأمريكي كأول مستشارة للمبادرات الاقتصادية فى إدارة ترامب.

وعملت حبيب في البيت الأبيض منذ عام 2004، كما عملت ضمن إدارة جورج بوش.

أطلق علي حبيب "سيدة إيفانكا ترامب فى البيت الأبيض".

داليا مجاهد

سيدة مصرية من أصول مصرية اختارها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كمستشارة في المجلس الاستشاري للأديان.

وأثار اختيار مجاهد ضجة كبيرة في البيت الأول، كونها أول سيدة محجبة عربية تتقلد هذا المنصب.

وكان المجلس الاستشارى للأديان حينها يضم عددا من المستشارين الممثلين لـ25 طائفة، وكانت داليا المسلمة الوحيدة بالمجلس، وبذلك أصبحت أول مسلمة تشغل منصبا فى البيت الأبيض.

دونا شلالا

سيدة من أبوين لبنانيين تم اختيارها كوزيرة للصحة منذ 1993 حتى 2001 خلال إدارة الرئيس الأمريكى.

وتعد شلالا أول امرأة من أصول عربية تتقلد منصبًا وزاريًا فى الحكومة الأمريكية، كما قلدها الرئيس جورج بوش الابن، الوسام الرئاسى للحرية، والذى يعد الوسام الأمريكى الأعلى الذى يمنح للمدنيين.

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