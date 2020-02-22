بدأت أمام الكعبة.. حكاية تحية كاريوكا مع «الشعراوى»

تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، التي تعد من أشهر راقصات زمن الفن الجميل، ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسماعيلية عام 1919، ورحلت عن عالمنا في 20 سبتمبر 1999، عن عمر ناهز 80 عامًا، وهي من أشهر الراقصات الشرقيات في الوسط الفني.وترصد "الدستور" حكاية كاريوكا مع الشيخ الشعراوي.عانت الفنانة تحية كاريوكا في أواخر أيامها من تداعيات أمراض الشيخوخة، مما دفعها لأداء فريضة الحج، ولمحت الشيخ محمد متولي الشعراوي، فحاولت الوصول إليه وسط الزحام وعاتبته لأنه لم يرد بينما كانت تناديه وعرفته بنفسها.وقال لها الشعراوي: "لو كنت تعرفت عليكِ كنت أتيت إليك رأسًا وليس رقصًا"، ودعا لها بالهداية والاستجابة لدعائها، اتفقا على أن تتصل به كلما احتاجت إلى المشورة والنصيحة، وبالفعل توطدت العلاقة بينهما وأصبحت على المستوى العائلي، فقد كانت كاريوكا تزوره وتطلب منه الرشد في كثير من أمورها.في صباح أحد الأيام فوجئت كاريوكا بطفلة رضيعة ملفوفة وملقاة على الأرض أمام باب منزلها، فطلبت من الشعراوي المشورة، فأشار عليها الإمام بأن تأخذها وتقوم على تربيتها عسى أن تفتح لها باب التوبة والمغفرة عند الله قائلا: "خذيها فهذه عطية من الله لكِ".أخذت كاريوكا الطفلة وأطلقت عليها اسم عطية، وقرب رحيلها عهدت بتربيتها إلى الفنانة فيفي عبده، لتكمل المشوار، وما زالت في رعاية فيفي.