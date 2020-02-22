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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض الطعن المقدم من قاضي الإسكندرية المرتشي وتأييد حكم المؤبد

السبت 22/فبراير/2020 - 02:50 م
محكمة النقض
محكمة النقض
اسلام قورة
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قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة القاضي السابق بمحكمة استئناف الإسكندرية، بالسجن المؤبد وغرامة 700 ألف جنيه؛ لإدانته بتقاضي رشوة إبان عمله مقابل الحكم لصالح أحد المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، نائب رئيس محكمة النقض، وبعضوية المستشارين حازم عبد الرؤوف، وعادل ماجد، وأحمد أمين، وهشام الجندي، نواب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم، ويوسف عبد الفتاح.

تعود أحداث القضية في القضية رقم ١٧٨٨١ عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المستشار المرتشي، متلبسًا برشوة "مبالغ مالية مرقمة" أثناء وجوده بأحد الكافيهات بمنطقة كورنيش الإسكندرية، ومعه سكرتير المحكمة الخاص به، واثنين من المحامين وذلك بعد ما وردت معلومات عن قيام المستشار المرتشي بتكرار الحكم بالبراءة أو أحكام مخففة في القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحري عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية. وكانت الرقابة الإدارية، أخطرت المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على المستشار متلبسًا، ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عن المستشار.

كما أصدرت النيابة العامة إذنًا بالتسجيلات الصوتية له، ومراقبته للقبض عليه متلبسًا أثناء تلقيه الرشوة.

ومن جهتها قامت نيابة "أمن الدولة " بإجراء تحقيقات موسعة مع المستشار المرتشي بالإسكندرية؛ للوقوف على ملابسات وتفاصيل القضية بعد تحريات وشهادة كل من "محمد.ع" و"مصطفى.ب" عضوي هيئة الرقابة الإدارية وما ثبت من محاضر الضبط والتفتيش والتسجيلات التليفونية والمرئية وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون وما ثبت من الاطلاع على القضية رقم 537 لسنة 2015 جنايات الميناء والمقيدة برقم 5568 لسنة 2015 كلي غرب الإسكندرية.

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