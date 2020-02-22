«تموين دمياط»: تشغيل مركز خدمة نموذجي مارس المقبل

قال المهندس سمير عثمان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إن جاري حاليا الانتهاء من تجهيزات مركزي خدمة نموذجيي المتطور للخدمات التموينية للمواطنين ليتم تشغيلهم في شهر مارس المقبل.وأوضح عثمان، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم زيادة هذه المراكز إلى 4 مراكز إجماليا لاستقبال طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات الذكية الجديدة وتفعيل البطاقات المتوقفة، وبدل فاقد وفصل اجتماعي وحذف حالات الوفاة والسفر للخارج لمدة تزيد عن 6 أشهر.وتابع، أنه تم تدريب وتأهيل الموظفين على تقديم هذه لخدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمة بأسرع وقت، ممكن وتجهيز مكان لائق للمواطنين والموظفين والتي يحصل المواطن على رقم يحدد دوره في الحصول على الخدمة.