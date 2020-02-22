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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة تسأل الحكومة عن مردود انخفاض سعر الدولار على المواطن

السبت 22/فبراير/2020 - 02:50 م
النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى بطرس،
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والاستثمار والتجارة، بشأن آثار انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع والمواد الغذائية والمنتجات والخدمات في السوق المصرية حتى يشعر المواطن في الشارع المصري بمردود الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت النائبة، اليوم السبت، إن هبوط الدولار لأدنى مستوى له منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم؛ يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة على مدار الأعوام السابقة.

وأوضحت "متى"، أن تراجع سعر الدولار يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد ارتفاع صافي تحويلات العاملين في الخارج، وزيادة قيمة النقد الأجنبي ليسجل 45.5 مليار دولار بنهاية، يناير الماضي، وتحسن معدلات السياحة.

وأكدت أن انخفاض قيمة العملة الأجنبية أمام المحلية لا بد أن تنعكس آثاره على الأسعار في مصر، ومن ثم ينعكس إيجابا على المواطنين والقوة الشرائية، وعلى رأسها سعر الدواء، بعد أن قامت الشركات برفع سعره بمجرد تعويم الجنيه في عام 2016، وهو ما لم نره حتى الآن، فمازالت جميع أسعار السلع والمنتجات، خاصة السلع الاستراتيجية مرتفعة.

وأردفت عضو لجنة الصناعة: "بات السؤال المُلح هو: متى تظهر آثار هذا التراجع للدولار على أسعار السلع والمنتجات والخدمات فى السوق المصرية بصفة خاصة وعلى المواطن المصري بصفة عامة؟".

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