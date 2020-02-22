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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى القدس

السبت 22/فبراير/2020 - 02:48 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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استشهد شاب فلسطيني يدعى "ماهر زعاترة"، 33 عاما، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأعلن الارتباط المدني في وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد زعاترة برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من منطقة باب الأسباط في القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وماهر زعاترة من بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحلتة.

وتركت شرطة الاحتلال، الشاب الفلسطيني، ملقى على الأرض، وينزف إلى أن استشهد.

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