«برلمان الطلائع».. الدستور «نيوز ليتر 77» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ77 من «الدستور News letter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات، التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواء من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

توصل فريق النشرة إلى بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة يفيد بالتغطية الكاملة لفتح باب الترشح للانتخابات الإلكترونية لـ«برلمان الطلائع» على مستوى المجموعة الخامسة بمحافظات «البحيرة/ كفر الشيخ/ السويس»، اعتبارًا من السبت ١٥ فبراير ولمدة خمسة أيام انتهت الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠.





وشملت البيانات اهتمام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بالتعاون مع الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب لفتح باب الترشح، لتنفيذ أول انتخابات إلكترونية على مستوى المحافظة، بمشاركة هيئة مكاتب الإدارات الفرعية «العريش- بئر العبد- رمانة- الشيخ زويد- نخل».





لكن ما هو «برلمان الطلائع» وما هى قصته؟





- «برلمان الطلائع»، بحسب المعلومات المتوفرة عنه، برنامج أعده المجلس القومى للشباب، بهدف محاكاة مجلس الشعب المصرى؛ للشباب من عمر 10 إلى 18 سنة وهو إحدى القنوات الشرعية للمشاركة الإيجابية والتعبير عن الرأى وعرض المشكلات واقتراح الحلول وصياغة التوصيات ومتابعة تنفيذها، وهو بدوره يعمل على تدريب الشباب على القيادة.





وهو برنامج تعليمى تثقيفى يهدف إلى تعريف الشباب بمشاكل مجتمعهم، ولكى يشارك الشباب فى الحياة العامة والسياسية ومجالات العمل التطوعى ويتبوأ كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدنى لابد أن يحصل الشباب على قسط وافر من التدريب والتثقيف، وكذلك لابد من المحاكاة وتمثيل الأدوار، وذلك عند المشاركة بفاعلية فى برلمان الشباب. ويعتبر البرلمان آلية من آليات العمل التطوعى للعمل مع الشباب، واستكمالًا لبرلمان الطلائع بعد بلوغ سن 18 سنة.









- فى ديسمبر 2019 كانت الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، الذى احتضنه مجلس النواب، وناقشت الجلسة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، بحضور الوكيل الأول للبرلمان وعدد من رؤساء ووكلاء اللجان النوعية وممثلين عن الحكومة.





أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قال حينها إن برلمان الطلائع من ضمن الأنشطة المهمة، التى تهتم بها الدولة، كجزء من التربية السياسية والتنمية المجتمعية للأجيال القادمة، وذلك استجابة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى إن الهدف الأساسى من برلمان الطلائع هو طرح المشاكل التى يعانى منها المجتمع وطرحها لإيجاد حلول لها.





- الوزير وافق على تنفيذ «أوسكار برلمان الطلائع» فى نسخته الثانية تحت شعار «قوة الكلمة» لإتاحة الفرصة للنشء لاكتساب الخبرة من خلال خوض تجربة التنافس فى الحوار والإقناع، وفرص تعليم الآخر، للخروج بمبادرات نابعة من الطلائع تساهم فى حل مشاكل المجتمع وترسيخ القيم المصرية، التى تساهم فى إعاده بناء الإنسان، وحدد المرحلة السنية للمشاركة من ١٤حتى نهاية ١٨ سنة.





ويتطلب من المشارك تقديم عرض يعبر عن مضمون اجتماعى أو ثقافى، مقدمًا رسالة هادفة تخدم المجتمع وتحقق أهداف المسابقة مقنعًا للجنة التحكيم فى مدة 3-5 دقائق فى أحد المواضيع من قيم «الولاء والانتماء/ احترام وقبول الآخر/ السلام المجتمعى/ العمل التطوعى»، وقضايا «التنمر/ الزيادة السكانية/ التدخين والمخدرات/ الصحة الإنجابية/ التحرش/ الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر/ مواجهة الشائعات/العزوف عن المشاركة السياسية/ الأمية والتسرب من التعليم/إهدار المياه).





وتقدم العروض بأفكار مبتكرة ومعتمدة من خلال فيلم أو فيديو شخصى يتحدث من خلاله أحد المشاركين، وتنفذ المسابقة على ثلاثة مستويات، وتمنح جوائز من 3 آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه.





ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟





كم محلًا فى مصر يطبق الأوكازيون الشتوى؟





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان لها، مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس 2020، وذلك بعد أن بلغ عدد المحال المشتركة ٣٢٤٤ محلًا.





ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على المحال المشاركة، للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.





هكذا تواجه «الأوقاف» الإرهاب الإلكترونى





طالب محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف ٢٠٢٠، الأمم المتحدة بالعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الإرهاب وداعميه، واتخاذ إجراءات دولية تجاه الإرهاب بصفة عامة والإرهاب الإلكترونى بصفة خاصة، عبر إلزام الشركات الكبرى المسيطرة على مواقع التواصل، بحجب الصفحات الداعمة للإرهاب والداعية إليه.





الزرانيق.. قصة المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة فى العالم





نشرت وزارة التخطيط، عبر صفحتها الرسمية، بيانًا ترويجيًا عن محمية الزرانيق الطبيعية وسبخة البردويل بشمال سيناء، لافتة إلى أنها المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة فى العالم.





تقع محمية الزرانيق الطبيعية فى الجزء الشرقى من بحيرة البردويل على مسافة 25 كم غرب مدينة العريش، ومنذ بداية السبعينيات بدأ الاهتمام بمنطقة الزرانيق كأرض رطبة ذات أهمية دولية للطيور المهاجرة، ومنذ ذلك الحين اكتسبت المحمية شهرة واسعة النطاق، وأصبحت مركزًا لاستقبال السائحين والباحثين والمهتمين بالبيئة، فهى تضم أمثلة فريدة لبيئات حوض البحر المتوسط.





وتوجد بالمحمية بحيرة الزرانيق، شديدة الملوحة، التى يتراوح عمقها من متر إلى متر ونصف، وقرية صيادين يسكنها حوالى 50 صيادا، وشركة ملح وكثبان رملية فى الطرف الجنوبى للمحمية.





فيديو الأسبوع؟





يرشح لكم فريق النشرة فيديو من منصة الساحة، التابعة لموقع الحرة الأمريكى، بعنوان (فنانون فى السلطة.. تاريخ المبدعين فى الرقابة) يستعرض فيه قرار هانى شاكر، النقيب الفنان، منع المهرجانات الشعبية، ويستعرض الفيديو ٣ نماذج بها قدر من التباين لمبدعين فى منصب الرقيب.





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صورة الأسبوع؟

يرشح لكم فريق النشرة صورة تم التقاطها فى المنيا فى 18 فبراير، ذكرى ضحايا مذبحه المصريين الـ٢١ فى ليبيا على يد الدواعش، والصورة لفتاة لحظة مشاهدة تمثال والدها، حيث حاول الدكتور «جرجس الجاولى»، أستاذ مساعد بفنون جميلة جامعة المنيا عمل تماثيل بالحجم الطبيعى للضحايا المصريين الـ21، الذين قتلهم داعش فى ليبيا، كنواة لمتحف لتخليد ذكراهم، وحاول بقدر الإمكان أن تكون الملامح حقيقية.





فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكى. إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان تنسيق: أحمد غنام

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