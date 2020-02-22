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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن انتشار منتحلي صفة طبيب علاج طبيعي

السبت 22/فبراير/2020 - 01:49 م
فايز بركات
فايز بركات
عائشة حسن
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تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار ظاهرة قيام أشخاص ينتحلون صفة طبيب علاج طبيعي بصورة وهمية، ويقومون بافتتاح عيادات غير مرخصة، والقيام بتمرينات غير مؤهلة مع المرضى، تؤدي إلى مضاعفة إصابتهم، في غياب رقابة وزارة الصحة.

وأكد بركات، فى بيان صحفى له، أن بعض خريجى التربية الرياضية الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى يستخدمون الكهرباء فى جلسات العلاج عن طريق «الذبذبات الكهربائية» على جسد المريض وهو ما يؤدى إلى فقدان الذاكرة لفترة قصيرة بعد تلقى جلسة العلاج الطبيعى، وشعور المريض بالألم الشديد فى العضلات وأسفل الظهر وتزداد حالته سوءًا داخل دكاكين العلاج الطبيعى.

وقال إن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام هى وسيلة الترويج لمثل هذا الأكاذيب، وبالتالى نحن بحاجة لسن مزيد من التشريعات الصارمة التى تعاقب أولا منتحلى صفة طبيب بعقوبة رادعة، وفى نفس الوقت تمنع أى طبيب من الظهور فى وسائل الإعلام أو الإدلاء باستشارات طبية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، فالفضائيات هى الباب الخلفى لتحقيق أرباح بالملايين.

وأشار إلى أنه يجب على وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعى إصدار قائمة بالمراكز المرخصة والمسموح للمواطن أن يتلقى العلاج بها مع تحديد مهام الأطباء والعاملين ليعرف جميع الأطراف أدوارهم فلا يحدث أى تجاوز من أى طرف.

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