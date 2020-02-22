إسرائيل: 9 كوريين جنوبيين من مصابي كورونا كانوا لدينا

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم لسبت، عن أن 9 أشخاص مصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية كانوا في إسرائيل لمدة 8 أيام.ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية كل من اختلط بالمصابين بكورونا من كوريا الجنوبية أن يدخل فورا في حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وكانت إسرائيل قد شددت إجراءاتها الرامية للتصدّي لفيروس "كورونا" بمنعها أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها.وأوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن هذا الحظر سيطبق في كل الموانئ الجوية والبحرية.يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).