وزيرة الصحة: أجرينا عمليات جراحية لم تجرَ من قبل ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد تسير بشكل مبهر، حيث تجري أنواع عمليات لأول مرة لم تكن تجرى من قبل في المحافظة، مضيفة: "نجحنا في إجرائها".وأضافت زايد، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد تقدم خدمة صحية على أعلى مستوى، منوهة بأنها وجهت العاملين في المستشفى أن يراسلوا الجامعات الخارجية للحصول على التدريب المطلوب.وتابعت وزيرة الصحة: "أنا فخورة بالطاقم الطبي في مستشفيات بورسعيد"، لافتة إلى أن تطبيق المنظومة يسير وفقًا للجدول الزمني في عدد من المحافظات، منوهة بأن المرحلة الأولى من المنظومة تضم 6 محافظات ونحو 65% من الأسر المستهدفة سجلوا أنفسهم بالمنظومة.وأكدت أن منظومة الصحة في مصر تشهد نقلة نوعية على مستوى الجمهورية، موضحة أنهم يعملون على تدريب الأطقم الطبية في كل المحافظات.