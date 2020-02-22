رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شباب الإعاقات بـ«الحرية المصري» يلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي

السبت 22/فبراير/2020 - 01:44 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
حسين العمدة
طباعة
استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شباب الإعاقات السمعية بحزب الحرية المصري، وعددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين في مجال الإعاقة السمعية والإعلاميين، جاء هذا بمقر ديوان عام الوزارة.

وأضاف "الحزب"، في بيان له اليوم، يعد هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحة والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.

ورحبت القباج بالحضور في هذا اللقاء، مؤكدة أن ملف الإعاقة يجد اهتماما ودعما سياسيا مع تحول استراتيجي في التناول.

وصرحت داليا عاطف، أمين الإعاقة بحزب الحرية المصري، بأن الحزب يتبنى قضية الإعاقة من منظور اجتماعي تمكيني، إيمانا بأن قضايا الإعاقة هي قضايا تضم عوامل متعددة منها الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي والسياسي وغيرها، وأشارت إلى أن ذلك انطلاقا من الإيمان بأهمية الدمج والتمكين وتكافؤ الفرص لذوي الإعاقة والذين يمكن استثمار طاقاتهم عبر آليات التمكين والدمج المناسب.

وتابعت "التعامل مع قضية الإعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي للمستحقين والتشغيل والإقراض ومحور للرعاية من خلال مؤسسات المجتمع المدني".

وأوضحت "الوزيرة أكدت على أنه جاري تقييم جميع مؤسسات ومراكز التأهيل والجمعيات العاملة عليها في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن خلال معايير جودة خاصة بها، فضلًا عن ان برنامج كرامة يستهدف ذوي الإعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الإجمالي مليون مواطن بتكلفة 5 مليار جنيه سنويا لمختلف أنواع الإعاقات ووفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة ذوي الإعاقة بالدولة 10،7% قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم وهو يعطينا مؤشر لتوزيع الإعاقة على مستوى الجمهورية وتصنيف الإعاقات في المجتمع بحاجة إلى طفرة توعية حول الإعاقة وكيفية التعامل مع الإعاقة".

وأشارت إلى دور حضانات ذوي الإعاقة ومكاتب ومراكز التأهيل في توفير الخدمات والنواحي الفنية الخاصة بالتعامل مع الإعاقة من العلاج الطبيعي والتأهيل والتخاطب والحسي.

وشددت على أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة أن تتحول مكاتب التأهيل إلى مكتب الخدمة الواحدة، حيث يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من خلال الربط الشبكي مع كافة الجهات الشريكة والمعنية، وسيتم التوسع في توفير خدمات الدعم التأهيلي والنفسي لأمهات الأطفال من ذوي الإعاقة وللأسرة ككل، مؤكدة على أهمية خدمات مركز التأهيل المهني، حيث يتم تحديد قدرات ذوي الإعاقة لتحديد المهن المناسبة، مشيرة إلى أنه جاري فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة ومزايا تضمن لهم حقوقهم.

وتابعت "ستشهد الفترة المقبلة طرح اختيارات أوسع لهم في مجالات العمل بما يتناسب مع قدرتهم من خلال التأهيل المرتكز على المجتمع وستشهد قضية الإعاقة ارتباطا بالمجتمع أكثر من المؤسسة يتمثل ذلك في التداخلات الخاصة بالاكتشاف والتدخل المبكر وتدريب الأمهات والمعلمين بالمدارس وغيرهم على آليات التعامل مع الإعاقة وتحقيق الدمج للأطفال ذوي الإعاقة".

وأضافت "هناك أكثر من 500 جمعية تعمل في مجال الإعاقة بشكل مباشر وهناك آلاف الجمعيات التي تقدم خدمات بشكل غير مباشر وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة".

وأشادت بالدور الهام والعظيم في الوقت الحالي للإعلام في تغيير الصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة والتي يمكن أن تحمل أنماطًا سلبية رسخها المجتمع وتطويع الإعلام في مساندة ذوي الإعاقة من خلال توفير قنوات مساعدة لهم باستخدام لغة الإشارة وغيرها من آليات الدعم، مؤكدة على أهمية نشر التوعية داخل المجتمع وعلى كافة المستويات.
حزب الحرية المصري
نيفين القباج
نيفين القباج
حزب الحرية المصري
نيفين القباج
نيفين القباج

موضوعات متعلقة

ممرضة صرخت بها.. القصة الكاملة وراء بكاء السيدة العجوز: «اعمليها على نفسك»

«كمين» يكشف فضائح كتائب الإخوان الإلكترونية والهاشتاجات المزيفة

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

الإفراج بالعفو عن 240 والشَرطى عن 431 من نزلاء السجون

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

متحف أوشفيتز يطالب «أمازون» بسحب كتب «الدعاية النازية» من موقعه

«مورينيو» يعلن هدف توتنهام.. «سيكون أمرًا لا يصدق»

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية فى روسيا قريبًا

المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

«آفاق اشتراكية» يحيي ذكرى وفاة الأديب حسين عبدالعليم

الإثنين.. عزاء الراحل مصطفى عبدالوهاب في نقابة التشكيليين

«ناس من الماس» على طاولة مناقشات مكتبة مصر العامة بالجيزة اليوم

طبعة ثانية من «غرفة المسافرين» لـ عزت القمحاوى