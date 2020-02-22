بينهم كفيف.. إعدام وسجن 7 متهمين بقتل عريس في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بإعدام 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لثلاثة آخرين، في واقعة قتل عريس بعد شهر ونصف من زفافه، بهدف السرقة.البداية في العام الماضي، حين ورد لمركز شرطة الزقازيق، بلاغا بتغيب "محمد السيد جودة" 21 سنة سائق تروسيكل مقيم بقرية كفر الحمام، دائرة مركز شرطة الزقازيق، وبتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الواقعة، تبين قيام كل من "إسلام ص م" 20 سنة مقيم بندر بلبيس وشقيقه "علي" 22 سنة كفيف، وصديقهما" صبحي ش ع" 22 سنة مقيم بلبيس، و3 آخرين بقتل المجنى عليه المختفي.حيث اتفقا الشقيقين مع صديقهما على سحب المجني عليه إلى مركز بلبيس بحجة نقل كمية من الخردة، وعند صعوده لعمارة لحمل الخردة على التروسيكل، تعدى المتهمون الثلاثة على المجني عليه بالضرب، وتمزيق جسده بالسكين، وتم بيع التروسيكل بمبلغ 2000 جنيه لأحد الأشخاص بمدينة بلبيس.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس، من ضبط المتهمين جميعهم، وبعرضهم على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.