رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بينهم كفيف.. إعدام وسجن 7 متهمين بقتل عريس في الشرقية

السبت 22/فبراير/2020 - 01:40 م
إعدام
إعدام
سارة الوردانى
طباعة
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بإعدام 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لثلاثة آخرين، في واقعة قتل عريس بعد شهر ونصف من زفافه، بهدف السرقة.

البداية في العام الماضي، حين ورد لمركز شرطة الزقازيق، بلاغا بتغيب "محمد السيد جودة" 21 سنة سائق تروسيكل مقيم بقرية كفر الحمام، دائرة مركز شرطة الزقازيق، وبتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض الواقعة، تبين قيام كل من "إسلام ص م" 20 سنة مقيم بندر بلبيس وشقيقه "علي" 22 سنة كفيف، وصديقهما" صبحي ش ع" 22 سنة مقيم بلبيس، و3 آخرين بقتل المجنى عليه المختفي.

حيث اتفقا الشقيقين مع صديقهما على سحب المجني عليه إلى مركز بلبيس بحجة نقل كمية من الخردة، وعند صعوده لعمارة لحمل الخردة على التروسيكل، تعدى المتهمون الثلاثة على المجني عليه بالضرب، وتمزيق جسده بالسكين، وتم بيع التروسيكل بمبلغ 2000 جنيه لأحد الأشخاص بمدينة بلبيس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس، من ضبط المتهمين جميعهم، وبعرضهم على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: «مفيش عربية هتتكلبش بعد كده»

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

على طريقة داعش.. مرتزقة أردوغان يذبحون جنودًا من الجيش السورى

خاص.. نص جلسة العتاب بين ثنائي الأهلي وكهربا

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

الإفراج بالعفو عن 240 والشَرطى عن 431 من نزلاء السجون

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

متحف أوشفيتز يطالب «أمازون» بسحب كتب «الدعاية النازية» من موقعه

«مورينيو» يعلن هدف توتنهام.. «سيكون أمرًا لا يصدق»

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية فى روسيا قريبًا

المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

«آفاق اشتراكية» يحيي ذكرى وفاة الأديب حسين عبدالعليم

الإثنين.. عزاء الراحل مصطفى عبدالوهاب في نقابة التشكيليين

«ناس من الماس» على طاولة مناقشات مكتبة مصر العامة بالجيزة اليوم

طبعة ثانية من «غرفة المسافرين» لـ عزت القمحاوى