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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالصلصال الحراري.. «دينا» تصنع مجسمات لشخصيات كرتونية

السبت 22/فبراير/2020 - 01:36 م
دينا شوقي
دينا شوقي
أريج الجيار
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وسط الألوان التي تحيط بها من كل جانب، تبعث فتاة في العقد الثالث من عمرها السعادة في نفوس المحيطين بها، يأتون لشراء السعادة منها فتبتسم، محاولة إسعاد الأهل والأصدقاء بتشكيل الصلصال الحراري على هيئة مجسمات لشخصيات كرتونية.

دينا شوقي، 31 عاما، تخرجت فى كلية الآداب جامعة الزقازيق، لم تكن دراستها متعلقة بشغفها، بل سعت لاستغلال وقت فراغها بتزيين ما حولها من "مجات"، باستخدام الصلصال الحراري كتجربة أولية، لعدم وعيها كيفية الاستخدام الأمثل له.

بدأت "دينا"، أن تقوم بصنع مجسمات لشخصيات كرتونية على المج عندما رأت أشكالًا كركاتيرية لكثير من الأجانب على "المجات"، قامت بالبحث على "يوتيوب"، وتطوير ذاتها بمشاهدة العديد من الفيديوهات، لمعرفة كيفية استخدام الصلصال الحراري، وأماكن بيعه، وطريقة تجفيفه.

نالت الفتاة الثلاثينية، إعجاب رواد السوشيال ميديا بعدما قامت بنشر أول تجربة بالصلصال الحراري لها، مما دفعها للابتكار والسعي إلى عمل أشكال فنية متنوعة على المج، ومدت لها عائلتها العون وشجعوها على الاستمرار.

تتمني "دينا"، أن تقدم برنامجًا عن أعمال الهاند ميد، وتصبح منتجاتها براند، وتصدر للخارج.

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