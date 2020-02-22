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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2.5 مليون سائح ألماني زاروا مصر في 2019

السبت 22/فبراير/2020 - 01:36 م
مصر
مصر
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قال الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد الدولي واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت الألمانية والمستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن عدد الألمان الذين زاروا مصر، خلال عام 2019، قفز إلى 2.5 مليون سائح، لافتا إلى أن ألمانيا تتربع الآن على قمة الدول المصدرة للحركة السياحية إلى مصر.

وأضاف البطوطي، في تصريحات صحفية- حول مستقبل السياحة بمصر، أن بورصة برلين السياحية هذا العام ستعقد فى موعدها فى الفترة من 4 حتى 8 مارس المقبل وليس لموضوع فيروس "كورونا" أي تأثير عليها سواء من حيث عدد العارضين أو المشاركة من قبل المهنيين أو الإعلاميين أو الأكاديميين أو الجمهور.

وأشار إلى أنه ستشارك هذا العام في بورصة برلين 180 دولة من 6 قارات، و10 آلاف عارض، فيما تم تسجيل 113 ألفا و500 مشارك مهني، بينما سيعقد خلال الفعاليات 350 مؤتمرا وفعالية في أرض معارض برلين يتحدث فيها 400 محاضر ومتحدث.

وحول مشاركة مصر هذا العام في بورصة السياحة ببرلين، أكد أن مصر ستشارك بجناح كبير مثل السنوات الماضية، وأتمنى أن تكون المشاركة هذا العام متميزة بشكل أكبر بما يليق بمكانة مصر السياحية وأن تكون غير مقصورة على الجناح والضيافات واللقاءات الإعلامية والبروتوكولية التقليدية، ولكن بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الصحفية المؤثرة في الرأي العام.

ولفت البطوطى إلى أن السوق الألماني من أهم الأسواق السياحية على مستوى العالم وأكثرها استقرارًا وصلابة خاصة في الأوقات التي بها أحداث دولية كبرى مؤثرة سلبًا على الحركة السياحية ورغبة الجمهور من المستهلكين السياحيين في السفر.

وأضاف أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال عام 2019 سافر 55 مليون ألماني لغرض السياحة، وبلغ عدد الرحلات السياحية التي قام بها الألمان 70.1 مليون رحلة سياحية قضوا خلالها أكثر من 1.7 مليار يوم في الجولات السياحية والرحلات الطويلة.

وتابع قائلا: "ما ينقصنا في الوقت الحالي لزيادة حركة السياحة من ألمانيا لمصر، الكوادر المدربة التي تتقن اللغة ومهارات التسويق الحديثة بالمكتب السياحي بألمانيا، والتنسيق في مصر بين الجهات المعنية بالسياحة وتحسين الخدمات السياحية بشكل شامل في المناطق السياحية".

وأوضح أن ملف السياحة مرهون بشكل كبير بالجانب الأمني، وأن مصر قد نجحت بشكل كبير جدا في معالجة وتعزيز الجانب الأمني بأحدث التكنولوجيات وبفضل القيادة الحكيمة والمخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسي والجهد الذي قامت به القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة الماضية نفضت الغبار الذي تراكم في سنوات عديدة من الإهمال والسلبية بهذا الخصوص.

وناشد البطوطي، المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه لمصر والوقوف بجانبها ضد التحديات الاقتصادية والأمنية التي تلاحقها والتي تضعها وتخطط لها بعض القوى الداعمة للشر والإرهاب.

وأكد أن السياحة صناعة حساسة جدًا شديدة التأثير سلبًا وإيجابًا بالأحداث والأمن والاستقرار في الوجهة السياحية، وأن الطلب مرتبط بالأمن والاستقرار في الوجهة السياحية، إضافة إلى وجود مقومات الجذب السياحي ومستوى الخدمات السياحية في الوجهة السياحية.

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