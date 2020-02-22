بعد نجاح «سعادتك».. تعاون جديد بين مروى عيسى و«لايف ستايلز ستوديوز»

تعاقدت الفنانة مروى عيسى مؤخرًا مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" على أغنية جديدة امتدادًا للنجاح الذي حققه التعاون الأول بينهما من خلال كليب "سعادتك"، والذي أصدرته الشركة في 21 نوفمبر 2019.حيث حقق الكليب نجاحًا كبيرًا خلال فترة قصيرة من عرضه، واقترب من كسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".وحضرت الفنانة والممثلة التونسية مروى عيسى قبل ساعات في ستوديو ناصر الأسعد في بيروت، حيث وضعت صوتها على أغنية جديدة من ألحان محمد عبية وموسيقى أحمد عبدالسلام ومن إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز" في تعاون ثانٍ بينهما.من جهته، أكد رجل الأعمال فهد الزاهد صاحب شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، أنه سعيد بهذا التعاون الثاني مع الفنانة مروة عيسى، لافتًا إلى أن الشركة عملت حملات دعائية وترويجية كبيرة وقوية في أول تعاون بينهما من خلال كليب "سعادتك"، وهو الأمر الذي تفعله الشركة مع كل الفنانين والنجوم التي تنتج لهم.وتابع الزاهد أن عدد المشاهدات الكبير على كليب "سعادتك" يعود لقبول كبير جدًا من قبل المشاهد العربي الذي تداول العمل على شكل واسع، وتمت مشاركته على كل منصات التواصل الاجتماعي، وهذا ما يسبب الانتشار القوي والحقيقي لأي عمل فني.كما أكد رجل الأعمال فهد الزاهد، أن التعاون الثاني بين الفنانة مروى عيسى وشركة "لايف ستايلز ستوديوز" يُبشر بعمل فني مميز يظهر للنور قريبًا، خاصة أن الشركة تسعى دائمًا لتقديم أعمال فنية راقية تحترم المشاهد العربي، وترضي جميع الأذواق.يذكر أن أغنية "سعادتك" من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان بيبو، توزيع أحمد حداد، ستوديو إيلى سابا، ماسترينغ خالد رؤوف، والكليب من إخراج عادل سرحان وإنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".