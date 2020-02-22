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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الآثار يبحث الاستفادة من تجربة اليونان فى المستنسخات الأثرية

السبت 22/فبراير/2020 - 01:36 م
العناني
العناني
رامى حسين - مها صلاح
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تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ورشة لإنتاج المستنسخات الأثرية بالعاصمة اليونانية أثينا، للاطلاع على طريقة سير العمل وإنتاج المستنسخات الأثرية والأسلوب الفني والتقني الذي يتبعه العاملون في هذا المجال، خلال زيارته اليونان لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وخلق برامج سياحية بحرية وثقافية مشتركة والتسويق لها في العالم.

وأعجب العناني، خلال الجولة، بأسلوب العمل وبحث مع القائمين على الورشة كيفية التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في هذا الشأن، بحيث يتم إرسال عدد من المستنسخات الأثرية الفرعونية والأيقونات القبطية التي تقوم الوحدة الإنتاجية بالمجلس الأعلى للآثار بإنتاجها في مصر، إلى اليونان، لبيعها فى المتاحف المختلفة هناك.

وتعمل وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، على إنشاء أول مصنع لإنتاج المستنسخات الأثرية بمصر، بهدف حماية التراث الثقافي الحضاري لمصر وحماية السوق المصرية من دخول منتجات غير جيدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق المردود الاقتصادي اللائق من استثمار ميراثنا الثقافي والحضاري.

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