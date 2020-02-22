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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش العراقي يقصف مواقع لداعش بين ديالى وصلاح الدين

السبت 22/فبراير/2020 - 01:33 م
داعش
داعش
أ ش أ
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن قصف قوات الجيش 3 مواقع حدودية لداعش بين ديالى وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة الوكنية العراقية للأنباء أن قوة من الجيش العراقي قصفت بالهاونات مواقع لداعش في محيط قرى السادة وربيدات والبو فريج الحدودية في ديالى وصلاح الدين.

وأضافت أن القصف يعد التاسع من نوعه خلال العام الحالي؛ لشل تحركات عناصر داعش ومنعهم من الاقتراب من حدود ديالى من جهة العظيم شمال بعقوبة.

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