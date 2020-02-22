إحالة 3 متهمين بسرقة سيارات النقل فى النهضة للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة سيارات النقل بالإكراه والشروع في قتل سائقيها تحت تهديد السلاح بمنطقة النهضة.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠١٩ عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا تخصص في سرقة السيارات من سائقيها بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة النهضة، وأقروا بسرقتهم ٤ سيارات محملة بالبضائع وإخفائهم داخل أحد المخازن بمنطقة الجبل الأصفر، وأرشدوا عن مكان المسروقات، كما أقروا بشروعهم في قتل شخصين حاولا التصدي لهم.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة سيارات يعملون عليها محملة بالبضائع، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسوالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان السيارات المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.