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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: مواقف البابا تواضروس مشرفة وسجلها التاريخ بحروف من نور

السبت 22/فبراير/2020 - 01:29 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
عائشة حسن
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أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية القضايا التى تناولها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع وفد الأئمة والقساوسة المشاركين في مؤتمر "لأني أب" والذى نظمه بيت العائلة المصرية بالمقر البابوى بالعباسية مشيدا بتأكيد الوفد أن مقولة قداسة البابا تواضروس، والتي سيظل التاريخ يذكرها على مدى العصور وهي "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن".

وقال "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، أن هذه المقولة من قداسة البابا تواضروس لا تزال تدق في أذن كل وطنى مصرى شريف يحب ويقدس مصر وترابها، لأنها أنقذت الدولة المصرية من مخططات وويلات كثيرة وقتها، مؤكدا أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يفخرون بأن بيت العائلة المصرية له رئيسان، هما فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على كلماته المهمة، خلال اللقاء، والتى أكد فيها أن مصر بلد فريد في التاريخ ومتميز من حيث الأرض وأننا في مصر نجد نهر النيل الذي يجمعنا حوله وأن تواجدنا معا اليوم رسالة للعالم أجمع وأن النيل يجمع جميع المصريين حوله منذ آلاف السنين وأنه شريان الحياة للجميع.

وأكد أن قداسة البابا تواضروس له مواقفه التاريخية المشرفة تجاه مصر وشعبها، والتى سطرها التاريخ بحروف من نور ولا يمكن لجميع المصريين أن ينسوا أبدا هذه المواقف التى نالت إعجاب العالم كله.

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