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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان: نريد توافقًا وطنيًا يشمل كل السودانيين ويحقق السلام

السبت 22/فبراير/2020 - 01:29 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
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أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أهمية الوصول إلى توافق وطني يشمل كل السودانيين، ويحقق السلام والاستقرار بالبلاد.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان التقى، في (جوبا) اليوم السبت، مع وفود الحكومة إلى مفاوضات السلام السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة) والخبراء المساندين لمفاوضات السلام، معربًا عن أمله في أن يتحقق السلام في السودان في القريب العاجل.

وشكر رئيس مجلس السيادة أعضاء الوفد المفاوض لما يبذلونه من جهود بهدف الوصول إلى السلام المرتجى، كما حيا أطراف التفاوض الأخرى، باعتبارهم جميعًا أصحاب هم وطني واحد، والشعب السوداني كله في انتظار تحقيق السلام والاستقرار، حتى يلحق بركب الأمم الأخرى.

وأضاف البرهان: "إننا، كمدنيين وعسكريين، نريد أن نتراضى حتى نصل إلى اتفاق سلام يؤسس لتوافق يُزيل كل مظالم الماضي ويعبر بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، وهدفنا وهمنا جميعًا هو بناء الوطن".

وهنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قادة دولة جنوب السودان على تحقيق التوافق الوطني والوصول إلى السلام عبر الإرادة الوطنية الصادقة، والتنازلات التي قدمتها الأطراف الجنوبية، حكومة ومعارضة، من أجل السلام، موضحًا أن السودان سيستفيد من تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان.

وتوجه رئيس مجلس السيادة اليوم إلى جنوب السودان، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا، للمشاركة في مراسم بدء تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي يراقبها السودان، إلى جانب أوغندا، بوصف السودان، الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد، بالإضافة إلى أنه واحد من الدول الضامنة لاتفاقية سلام جنوب السودان.

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