بعد غلقه سنوات.. فتح الشارع الموازي لخط السكة الحديد بمطروح

أكد اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم فتح الشارع المغلق لسنوات، الموازي لخط السكة الحديد بمنطقة السواني، بعد رفع أكثر من 7000 طن من مخالفات البناء ليصبح أحد المحاور الهامة الذي يربط السواني بشارع المحطة.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال مروره بالمنطقة الأسبوع قبل الماضى، ووجه برفع كافة الإشغالات وكفاءة الشارع فى إطار تنفيذ تطوير منطقة السوانى القبلية وتركيب بلاط إنترلوك فى الشوارع الضيقة بدلا من الرصف، مع تمهيد الطرق كتجربة يتم تعميمها على المناطق المشابهة.وأشار "المعداوي"، إلى أنه جارى العمل على خلق محور وطرق جديدة بمنطقة السواني مع جهود تحويلها لمنطقة حضارية نموذجية، مضيفا أنه تم البدء في تمهيد وتسوية الشوارع الضيقة بمنطقة الأفراد قبل أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتلك الشوارع للقضاء على الطرق الترابية وتجمعات مياه الأمطار لتتحول المنطقة إلى حي نموذجي.وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجهود مجلس مدينة مرسي مطروح فى تطوير عدد من المناطق، مناشدا الأهالى بضرورة الحفاظ علي الطابع الحضاري بعد الانتهاء من أعمال التطوير من تحويل كابلات كهرباء هوائية إلى أرضية وأعمال الإنارة وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بدلا من الرصف.