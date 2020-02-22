افتتاح مسجد الطراخين بجنوب الأقصر (صور)

شهد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، أمس افتتاح مسجد نور الإسلام بالطراخين قرية الطود غرب.بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمود عبدالعظيم مدير إدارة أوقاف الطود، وتحدث عن المساجد والسنة وفضل بناء المساجد ومن ساهم وشارك في بنائها، وفضل إحياء السنة وما جاءت به.رافق رئيس المركز، علي سيد صادق، نائب رئيس المركز وإدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتابعة بالمركز، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية ونواب البرلمان بالمحافظة والمركز والأهالي من الطود والعديسات وأهالي البلدة.