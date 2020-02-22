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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نافع الشوربجي.. سيناوي يوثق ملامح أرض الفيروز خلال 50 سنة

السبت 22/فبراير/2020 - 01:25 م
نافع الشوربجي
نافع الشوربجي
محمد الورواري
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تعتبر شمال سيناء من أجمل المدن التي تتمتع بطبيعة صحراوية، مناظر طبيعية، وبساطة أهلها، ربما ساعد هذا المصور السيناوي نافع الشوربجي، فى توثيق ملامح سيناء خلال فترة امتدت نحو 50 عاما مضت، برصد مشاهد نادرة لأماكن وأشخاص وعادات وتقاليد.

يقول "الشوربجي" إن والده "عبد العزيز" أول من حمل كاميرا في مدينة العريش، كان يعمل مصورا لأنها مهنته الأساسية التي ورثها عن جده، يوثق ملامح سيناء ويصور الأشخاص من خلال "ماكينة المياه" الذي كان يعمل عليها، وتعتبر "استوديو متنقل" لعدم وجود كهرباء وقتها، وكان الأهالي يريدون تصوير بطاقاتهم الشخصية.

وتابع: ماكينة المياة كانت عبارة عن صندوق خشبي، له أربع أضلاع من أسفل، يحتوي علي مجري الألوان، إضافة إلي مقبض التقاط الصورة "الدروجي" وعدسة أمامية، وتوجد فتحة أعلي الصندوق للنظر علي الصورة ثم التقاطها، قائلا: التعامل مع ماكينة المياه أمر صعب، لأن الصور تأخذ فترة كبيرة لتحميضها إضافة الي أن التصوير كان فنا وليس مهنة.

ويروي "الشروبجي": ذهبت مع والدى فى رحلات كثيرة لسانت كاترين، الحسنة، رمانة، بئر العبد، مؤكدًا أن هذه الرحلات لم تكن للرفاهية، لكن "أكل عيشه" فهي إستجابة لطلبات الأهالي في القرى البعيدة لتصوير الأوراق الرسمية الخاصة بهم، بالإضافة لإلتقاط بعض الصور التذكارية.

ويتذكر "الشوربجي" أول رحلة مع والده، كانت في "الحسنة "، وكان طفلا لم يتجاوز 7 سنوات، شارك والده في معظم الرحلات، ليتعلم مهنة التصوير، قائلا: "كانت أصعب رحلة لـ "سانت كاترين"، لأن المسافة بينها وبين العريش كبيرة، ووسيلة السفر هي الجمل
فأستمرت الرحلة حوالي 5 أيام".

ويستطرد "الشوربجي": سيناء مكان تاريخي، حافل ببعض المناطق المشهورة فى العالم، مثل "مدينة طابا، سانت كاترين"، لذلك تعتبر مكانا سياحيا، ويقصدها المخرجون لتصوير بعض المشاهد التلفزيونية.



نافع الشوربجي
أرض الفيروز
أرض الفيروز
أرض الفيروز
نافع الشوربجي
أرض الفيروز
أرض الفيروز
أرض الفيروز

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