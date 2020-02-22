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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الهوارى: إلغاء الحبس فى التشريعات الاقتصادية يخلق مناخًًا آمنًا

السبت 22/فبراير/2020 - 01:25 م
عبدالحميد الهواري
عبدالحميد الهواري
أشرف لاشين
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قال المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن إلغاء عقوبات الحبس في التشريعات الاقتصادية، خطوة إيجابية وفي غاية الأهمية، لأن هذه القرارات ستخلق مناخًا آمنًا للاستثمار في مصر، وستجعل المستثمر يقبل على العمل وضخ استثماراته.

وأكد «الهواري»، في بيان له، اليوم، على ضرورة وجود اعتبارات أخرى تزيد من فرص الاستثمار في المحافظات، منها منح مزيد من الصلاحيات للمحافظين لتشجيع الاستثمار، موضحًا أن دور المحافظات يقل بصورة ما في مجال التدخل في العملية الاستثمارية، فمثلا في مجال طرح الأراضي يتم طرحها من خلال البوابة الإلكترونية للصناعة والمنازعات الاستثمارية يتم نظرها مع لجان فض المنازعات في هيئة الاستثمار والتراخيص الصناعية تم نقلها من المحليات إلى هيئة التنمية الصناعية.

وطالب القيادي بـ«مستقبل وطن»، بسن تشريع لحماية الموظف العام، لأن المستثمر يعانى من الأيدي المرتعشة لدى بعض الموظفين، بالإضافة إلى الإسراع في عمليات الميكنة، لأنها تعد الضامن الأساسي الذي يقضى على قضية المركزية واللا مركزية.

وأشار، إلى أنه يؤيد قرارات مجلس النواب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الاقتصادية، لأن مشاكل المستثمرين تكون معظمها لأسباب غير إرادية، مثل المصانع التي أغلقت عقب ثورة يناير وكانت مدينة، مؤكدًا على ضرورة وضع تلك الاعتبارات في الحسبان، ووجود مرونة في اتخاذ القرارات.

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