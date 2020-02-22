«المصريين الأحرار» يبدأ صالونات «الحضارات العربية»..الأربعاء

تطلق لجنة الشئون العربية بحزب «المصريين الأحرار» مساء الأربعاء المقبل، اول صالونات الحضارات العربية، لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة، وذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة بالقاهرة، وبحضور حسام رأفت دور لجنة الشئون العربية ويستعرض فكرة إنشاء الصالون وأهدافه، المستشار الاقتصادى محمد عارف وكيل اللجنة بالحزب ويتحدث عن البعد الاقتصادي للصالون، واللواء إيهاب الشحات أمين مركز الدراسات الإستراتيجية بالحزب ويتحدث عن مصر في الحفاظ على الأمن القومي العربي.وقال حسام رأفت - رئيس اللجنة، إن فكرة اللجنة لإنشاء صالون الحضارات العربي تهدف تعزيز أوجه التعاون بين الدول العربية وتبادل الرؤى والثقافات والعلاقات التاريخية بين مصر والدول العربية.وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية، أن صالون ثقافات الحضارات سيقام بصورة دورية بالمقر الرئيسي للحزب بتشريف بعض السفارات العربية وحضور قيادات الحزب.