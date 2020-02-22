لبنان يخفض رحلاته الجوية لـ«دول كورونا»

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، تخفيض عدد رحلاتها الجوية بين لبنان والدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد.وارتفعت أعداد الإصابة المؤكدة بكورونا في لبنان إلى 4 حالات.وكشفت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الخطير المنتشر في الصين.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي، عن المصابة بكورونا التي عزلت أمس، وتبلغ 45 عاما.وأضافت وزارة الصحة اللبنانية أن هناك حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا الخطير، مؤكدة أن المصابة بكورونا عائدة من إيران.وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أنها تلقت تقارير بتسجيل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات، يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76394 إصابة مؤكدة.يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).