«آفاق اشتراكية» يحيي ذكرى وفاة الأديب حسين عبدالعليم

يُحيي نادي أدب آفاق اشتراكية، في السادسة مساء الأربعاء المقبل، الذكرى الأولى للكاتب والأديب الكبير حسين عبد العليم، الذي رحل عن عالمنا في فبراير 2019، بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، وذلك بمقر النادي بـ3 شارع البطل أحمد عبد العزيز متفرع من صبري أبو علم بجوار محطة مترو محمد نجيب.وحسين عبد العليم كاتب قصصي ينتمي لجيل السبعينيات، بدأ نشر أعماله في وقت متأخر حيث صدرت مجموعته الأولى "مهر الصبا الواقف هناك"، عام 1990 ضمن مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثم توالت إبداعاته بعد ذلك وتضم 10 روايات و4 كتب قصصية، منها "رائحة النعناع"، و"المواطن ويصا عبد النور"، و"زمان الوصل"، فضلا عن روايته الشهيرة "فصول من سيرة التراب والنمل".واتسمت أعماله بقدرة عالية على التكثيف والرهان على نمط الرواية القصيرة وتناول فيها وقائع تاريخية من وجهة نظر المهمشين اجتماعيا ودينيا واتسمت بقدر عال من الشاعرية.