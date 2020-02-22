تحرير 53 مخالفة تموينية لمخابز وأسواق المنيا

واصلت مديرية تموين المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية.يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 51 مخالفة تموينية منها 17 مخالفة لخبز ناقص الوزن، مخالفين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لعدم وجود ميزان، 29 مخالفه لقضايا أخري متنوعة، كما تم تحرير مخالفتين في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، ومخالفة لمنتجات مجهولة المصدر.وأكد وكيل الوزارة استمرار تنظيم الحملات بشكل دوري لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.