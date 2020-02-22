جلسة أسبوعية للحكومة السورية فى حلب

أفادت مصادر إعلامية سورية بأن الفريق الحكومي السوري، برئاسة رئيس الوزراء، عماد خميس، زار محافظتي إدلب وحلب، حيث من المخطط عقد جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء بالعاصمة الصناعية حلب لإقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية وبشرية للمناطق المحررة، وتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية القائمة، وذلك بعد تأمين ضواحي حلب بالكامل نتيجة عمليات ناجحة للجيش السوري.وأشارت المصادر، إلى أن الوفد الحكومي تفقد في مستهل الزيارة المناطق المحررة من المسلحين مؤخرا، خاصة معرة النعمان وسراقب والزربة، حيث تعهد رئيس الوزراء بأن المرحلة القادمة ستشهد جهودا مكثفة لإعادة تأهيل هذه المناطق، وبناء ما دمره الإرهاب على كل الأصعدة الخدمية والتنموية والبشرية.وقال خميس، خلال اجتماع عقده لاحقا في مبنى محافظة حلب مع أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة: "إن الخطة الحكومية تتركز على تحقيق التنمية المتوازنة بين المدينة والريف وإعادة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، لاسيما مدارس ومراكز صحية ومخافر شرطة وخدمات، تمهيدا لعودة الأهالي، وذلك بالتوازي مع استكمال توفير متطلبات إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل"، مضيفا: "علينا كحكومة مسئولية إعادة تدوير العملية الإنتاجية في المحافظة، كواجب وطني لا بد من القيام به وفق خطة تنفيذية متكاملة".وكان الجيش السوري قد أعلن في وقت سابق استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، كما تم استئناف تشغيل مطار حلب الدولي بعد توقفه عن العمل منذ عام 2011.