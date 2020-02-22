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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مواجهة نارية في الدوري السعودي.. الزعيم يواجه العميد

السبت 22/فبراير/2020 - 12:30 م
جريدة الدستور
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يستضيف فريق الهلال، نظيره الاتحاد، في السابعة والنصف من مساء اليوم، في قمة نارية، سيحتضنها ملعب (جامعة الملك سعود) بالرياض، في إطار الجولة التاسعة عشرة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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