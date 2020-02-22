مواجهة نارية في الدوري السعودي.. الزعيم يواجه العميد





يستضيف فريق الهلال، نظيره ، في السابعة والنصف من مساء اليوم، في نارية، سيحتضنها ملعب (جامعة الملك سعود) ، في إطار الجولة عشرة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .