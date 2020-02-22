«سهران» لـ عمرو دياب الأكثر استماعًا في مصر

أعلن تطبيق "أنغامي" عن تصدر ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا في مصر.وتصدرت أغنية "هيعيش يفتكرني" الأعلى استماعًا على "أنغامي" منذ طرح الألبوم، تلتها أغنية "زي منتي" ثم أغنية "مكانك في قلبي" في حين تراجع حسن شاكوش بمهرجان "بنت الجيران" إلى المركز الرابع.وكان عمرو دياب طرح ألبومه الجديد "سهران" مؤخرًا ويضم الألبوم 12 أغنية جديدة، بالإضافة إلى أربع أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف، من إنتاج شركة "ناي".ويشارك رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في ألبوم عمرو دياب الجديد بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى.ويتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.